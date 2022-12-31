Буяльський назвав свій найкращий гол у 2022 році – постріл допоміг Динамо подолати важливий рубіж
22:54 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський згадав свій найважливіший удар у році, що минає.
"Однозначно це гол у ворота Фенербахче у кваліфікації до Ліги чемпіонів.
Циганков чи Буяльський: кого визнали найкращим гравцем Динамо у 2022 році
Він став результатом командних взаємодій, дозволив нашій команді здобути важливу перемогу і, в підсумку, ми пройшли до наступного раунду кваліфікації", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, у поточному сезоні 29-річний хавбек провів за "біло-синіх" 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 4 асисти.
Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter