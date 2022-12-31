Півзахисник Динамо Віталій Буяльський згадав свій найважливіший удар у році, що минає.

"Однозначно це гол у ворота Фенербахче у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

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Він став результатом командних взаємодій, дозволив нашій команді здобути важливу перемогу і, в підсумку, ми пройшли до наступного раунду кваліфікації", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні 29-річний хавбек провів за "біло-синіх" 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 4 асисти.

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