Динамо, як і більшість клубів української еліти, підбило підсумок року, що минає. Допомогли вболівальники.

Протягом усього року фанати киян обирали найефективніших гравців за підсумками кожного місяця. П'ятірка, яка найчастіше потрапляла у топ-3, боролась за звання "Найкращий гравець року".

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Як інформує пресслужба Динамо, перемогу у номінації здобув Віталій Буяльський. За хавбека свій голос віддали 55% опитаних з понад 8 тисяч. Конкурентами Буяльського були чотири українці – Георгій Бущан, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков.

Віталій справді чудово провів 2022-й. А у поточній кампанії залишається найкращим бомбардиром команди (11 голів), другим асистентом (5 гольових передач) та найкращим за системою гол+пас (16) у матчах усіх турнірів.

Нагадаємо, за підсумками 2021-го вболівальники киян гравцем року назвали Миколу Шапаренка.

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