Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что Виталий Буяльский в свое время мог перебраться в МЛС.

"У Буяльского постоянно есть какие-то более-менее серьезные предложения. Год назад Интер Майами хотел его взять.

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Но сейчас ситуация такая: я пообщался с президентом Динамо и он сказал, что это все слухи и нет конкретных предложений. Также он подчеркнул, что есть понимание, что продажа любого из лидеров повлияет на главную задачу сезона – выигрыш чемпионата Украины", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Буяльский – воспитанник Динамо. Всю свою карьеру он провел в киевском клубе (лишь в сезоне 2013/14 отправлялся в аренду в Говерлу). Накануне Виталий впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой, которая перешла к нему после ухода Сергея Сидорчука в Вестерло.

К слову, Лионель Месси летом перебрался в Интер Майами из ПСЖ.

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