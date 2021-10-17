"Я пропустив тривалий період часу, тому поки що ще трохи важко. Але через ігри, тренування буду набирати форму.

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Я радий, що Містер довірив мені зіграти весь матч, враховуючи, що я всього три дні тренувався з командою. Він питав мене під час гри, як я почуваюсь, чи нічого мене не турбує. Думаю, я його не розчарував.

Ми награвали гольові комбінації, але поле не давало можливості робити те, що ми хотіли. Вся гра низом, але не завжди виходило, тому що м'яч дробив, важко було його приймати. Так вийшло, що Миколенко дав передачу не низом, я прийняв і вдарив.

Якщо є вільні зони, потрібно рухатися з м'ячем і віддавати передачі. Так і вийшло: Шепелев швидко рухався з м'ячем, потім віддав Циганкову, а той здорово пробив. Гармаш також молодець, забиває справно. Головне, щоб не зупинявся і продовжував так само і далі працювати.

У нас не все виходило на початку гри, тому що до поля не звикли, м'яч інший і дробив. Тому нам важко було розкривати оборону суперника. Після пропущеного пенальті з'явилася нервозність. Добре, що ми швидко відігралися. Потім вже впевнено грали і знали, що переможемо", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 11-го туру Динамо на виїзді впевнено перемогло Львів і повернулось на першу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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