"Я пропустил длительный период времени, поэтому пока еще немного трудно. Но через игры, тренировки буду набирать форму.

Львов не смог решить проблему Буяльского, это один из лучших игроков в Украине, – Дулуб

Я рад, что Мистер доверил мне сыграть весь матч, учитывая, что я всего три дня тренировался с командой. Он спрашивал меня во время игры, как я себя чувствую, ничего ли меня не беспокоит. Думаю, я его не разочаровал.

Мы наигрывали голевые комбинации, но поле не позволяло делать то, что мы хотели. Вся игра низом, но не всегда получалось, потому что мяч дробил, трудно было его принимать. Так получилось, что Миколенко дал передачу не низом, я принял и ударил.

Если есть свободные зоны, нужно двигаться с мячом и отдавать передачи. Так и получилось: Шепелев быстро двигался с мячом, потом отдал Цыганкову, а тот здорово пробил. Гармаш тоже молодец, забивает исправно. Главное, чтобы не останавливался и продолжал так же и дальше работать.

У нас не все получалось в начале игры, потому что к полю не привыкли, мяч другой и дробил. Поэтому нам трудно было вскрывать оборону соперника. После пропущенного пенальти появилась нервозность. Хорошо, что мы быстро отыгрались. Затем уже уверенно играли и знали, что победим", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 11-го тура Динамо на выезде уверенно победило Львов и вернулось на первую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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