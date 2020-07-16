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Буяльський: Динамо не повинно було допускати, аби в останніх матчах вирішувалась доля другого місця замість чемпіонства

22:54 - Читать на русском
Буяльський: Динамо не повинно було допускати, аби в останніх матчах вирішувалась доля другого місця замість чемпіонства
Віталій Буяльський / ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився враженнями від перемоги над Зорею в рамках 31-го туру УПЛ.

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

"Емоцій немає. Після матчів завжди емоційне спустошення. Треба 20-30 хвилин посидіти і подумати. Потім прийдуть думки і можна буде розслабитися. Це була одна з найважливіших зустрічей сезону. Ми самі винні. Не повинні були допускати, щоб в останніх матчах вирішували долю не чемпіонства, а 2-го місця.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив киян фаворитами в боротьбі за друге місце

У травмованого Вербіча були невеликі проблеми ще до матчу, нога боліла. Але Русин був готовий вийти на заміну, можливо, тільки в другому таймі. Самі розсердилися на себе через пропущений гол на 2-й хвилині. Розсердилися і досягнули результату.

Циганкову для стабільності не завжди вистачає таких суперників, як Зоря, на яких подвійна або навіть потрійна мотивація. Якби в УПЛ були всі такі команди, як Зоря і Шахтар – всі гравці б росли", – поділився Буяльський в коментарі Профутболу.

Нагадаємо, Динамо обіграло Зорю (3:1) та стало головним претендентом на друге місце в УПЛ.

Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ

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Динамо Динамо Динамо - Зоря Віталій Віталій Буяльський Зоря Зоря
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