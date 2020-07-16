Буяльський: Динамо не повинно було допускати, аби в останніх матчах вирішувалась доля другого місця замість чемпіонства

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився враженнями від перемоги над Зорею в рамках 31-го туру УПЛ.

"Емоцій немає. Після матчів завжди емоційне спустошення. Треба 20-30 хвилин посидіти і подумати. Потім прийдуть думки і можна буде розслабитися. Це була одна з найважливіших зустрічей сезону. Ми самі винні. Не повинні були допускати, щоб в останніх матчах вирішували долю не чемпіонства, а 2-го місця.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив киян фаворитами в боротьбі за друге місце

У травмованого Вербіча були невеликі проблеми ще до матчу, нога боліла. Але Русин був готовий вийти на заміну, можливо, тільки в другому таймі. Самі розсердилися на себе через пропущений гол на 2-й хвилині. Розсердилися і досягнули результату.

Циганкову для стабільності не завжди вистачає таких суперників, як Зоря, на яких подвійна або навіть потрійна мотивація. Якби в УПЛ були всі такі команди, як Зоря і Шахтар – всі гравці б росли", – поділився Буяльський в коментарі Профутболу.

Нагадаємо, Динамо обіграло Зорю (3:1) та стало головним претендентом на друге місце в УПЛ.

Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ