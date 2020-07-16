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Буяльский: Динамо не должно допускать, чтобы в последних матчах решалась судьба второго места вместо чемпионства

22:56 - Читати українською
Буяльский: Динамо не должно допускать, чтобы в последних матчах решалась судьба второго места вместо чемпионства
Виталий Буяльский / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился впечатлениями от победы над Зарей в рамках 31-го тура УПЛ.

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

"Эмоций нет. После матчей всегда эмоциональное опустошение. Надо 20-30 минут посидеть и подумать. Затем придут мысли и можно будет расслабиться. Это была одна из важнейших встреч сезона. Мы сами виноваты. Не должны были допускать, чтобы в последних матчах решали судьбу не чемпионства, а 2-го места.

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У травмированного Вербича были небольшие проблемы еще до матча, нога болела. Но Русин был готов выйти на замену, возможно, только во втором тайме. Сами разозлились на себя из-за пропущенного гола на 2-й минуте. Разозлились и достигли результата.

Цыганкову для стабильности не всегда хватает таких соперников, как Заря, на которых двойная или даже тройная мотивация. Если бы в УПЛ были все такие команды, как Заря и Шахтер – все игроки бы росли", – поделился Буяльский в комментарии Профутбол.

Напомним, Динамо обыграло Зарю (3:1) и стал главным претендентом на второе место в УПЛ.

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