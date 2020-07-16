Буяльский: Динамо не должно допускать, чтобы в последних матчах решалась судьба второго места вместо чемпионства

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился впечатлениями от победы над Зарей в рамках 31-го тура УПЛ.

"Эмоций нет. После матчей всегда эмоциональное опустошение. Надо 20-30 минут посидеть и подумать. Затем придут мысли и можно будет расслабиться. Это была одна из важнейших встреч сезона. Мы сами виноваты. Не должны были допускать, чтобы в последних матчах решали судьбу не чемпионства, а 2-го места.

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У травмированного Вербича были небольшие проблемы еще до матча, нога болела. Но Русин был готов выйти на замену, возможно, только во втором тайме. Сами разозлились на себя из-за пропущенного гола на 2-й минуте. Разозлились и достигли результата.

Цыганкову для стабильности не всегда хватает таких соперников, как Заря, на которых двойная или даже тройная мотивация. Если бы в УПЛ были все такие команды, как Заря и Шахтер – все игроки бы росли", – поделился Буяльский в комментарии Профутбол.

Напомним, Динамо обыграло Зарю (3:1) и стал главным претендентом на второе место в УПЛ.

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