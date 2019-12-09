toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Буяльський – про поразку від Зорі: Іноді краще промовчати, ніж щось говорити

08:26 560 Читать на русском
Буяльський – про поразку від Зорі: Іноді краще промовчати, ніж щось говорити
Віталій Буяльський / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував поразку в матчі 17-го туру УПЛ проти Зорі (1:2).

22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
 
Богдан Михайліченко 6’
Дмитро Хомченовський 56’
6’ Богдан Михайліченко
22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
56’ Дмитро Хомченовський

"Тиша в роздягальні. Ніхто нічого не говорить. Все бачили на полі. Іноді краще промовчати, ніж щось говорити. У нас не було ні контролю м’яча, ні виходу з оборони через пас. Все було через вертикальні передачі, за які нам важко було зачепитися", – цитує Буяльського FooballHub.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Зоря здобула перемогу над Динамо, забивши у ворота Бойка по голу у кожному з таймів. Кияни спромоглися відповісти лише голом Вербіча.

Перемога над Динамо дозволила луганцям випередити киян у турнірній таблиці. Тепер команда Скрипника посідає друге місце, а "біло-сині" відстають на одне очко.

Динамо – Зоря: Скрипник дав урок Михайличенку і закрутив інтригу ЛЧ – екс-динамівець проситься у збірну, червона загроза

blog_ava
Евертон разом з поліцією розслідує прояви гомофобії на матчі з Челсі
00:27
257
Теги
Віталій Буяльський Віталій Буяльський Динамо Динамо Динамо - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Скрипник міг опинитися в іншому клубі УПЛ
    Україна — 8 груд1605 Скрипник міг опинитися в іншому клубі УПЛ
12
год
:
54
хв
Вест Хем
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук