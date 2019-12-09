Буяльський – про поразку від Зорі: Іноді краще промовчати, ніж щось говорити

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував поразку в матчі 17-го туру УПЛ проти Зорі (1:2).

"Тиша в роздягальні. Ніхто нічого не говорить. Все бачили на полі. Іноді краще промовчати, ніж щось говорити. У нас не було ні контролю м’яча, ні виходу з оборони через пас. Все було через вертикальні передачі, за які нам важко було зачепитися", – цитує Буяльського FooballHub.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Зоря здобула перемогу над Динамо, забивши у ворота Бойка по голу у кожному з таймів. Кияни спромоглися відповісти лише голом Вербіча.

Перемога над Динамо дозволила луганцям випередити киян у турнірній таблиці. Тепер команда Скрипника посідає друге місце, а "біло-сині" відстають на одне очко.

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