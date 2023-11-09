Футбольна асоціація ретельно вивчає поведінку Рахіма Стерлінга під час святкування першого гола "синіх", інформує Daily Mail.

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Коул Палмер реалізував пенальті і побіг провокувати фанатів Тоттенхема з пальцем біля губ. З трибун полетів потік сміття, один з предметів влучив у ногу автору гола. Стерлінг вирішив жбурнути його назад. FA регулярно карає гравців за такі "перестрілки", які зазвичай призводять до дискваліфікації на термін від одного до трьох матчів.

Цікаво, що приводом для розслідування стало відео з TikTok-акаунта Челсі, на якому дуже чітко видно дії Стерлінга. "Сині" ризикують втратити зіркового конкурента Мудрика на матчі проти Ман Сіті, Ньюкасла і Брайтона.

Челсі завдав Тоттенхему першої поразки – 5 скасованих голів, 2 вилучення "шпор", камбек Мудрика і хет-трик Джексона