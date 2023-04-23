"Романов не зіпсував гру, але і не провів її зразково. Були суперечливі моменти, про які можна говорити. Наприклад, у першому таймі Степаненко у спину штовхає Буяльського – Віталій отримав мікротравму. Арбітр цей епізод пропустив. Потім на лінії воріт Бондар зрізав Волошина (Назар отримав по ногах), а суддя дає удар від воріт. На результат гри це не впилинуло, але помилки були.

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Можна дискутувати щодо руки Ракицького. Чіткого кадру, куди влучив м'яч, ми не побачили. Верхньою межею руки вважається лінія, що проходить під нижньою межею пахви і вверх, до плеча. Нижче пахви – гра рукою. Можливо, м'яч потрапив саме на цю лінію, але очевидної картинки нам не показали.

Не знаю, чому так погано спрацювали, давши лише два ракурси. Один – перекритий футболістом, інший – такий, за яким не можна напевно говорити, чи збільшила рука об'єм тіла, чи ні. Ракицький хотів зіграти плечем у м'яч, уникнувши при цьому гри рукою. Транслятори підвели, на VARі теж, напевно, чіткого рішення не було", – сказав Ступар у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму після удару Беніто м'яч влучив у руку Ракицькому і динамівці вимагали пенальті. Арбітр вислухав підказку VAR, але дивитися повтор не пішов, давши вказівку продовжувати гру.

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