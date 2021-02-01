Динамо зустрічалось з одноклубниками із Тбілісі в рамках підготовки на тренувальних зборах в Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Динамо Тбілісі на "Футбол 24".

Динамо активно атакувало Тбілісі. Лєднєв та Дуелунд стріляли по воротах кілька разів ще до перерви, але рахунок так і залишався нульовим. В другому таймі команди продовжували насідати на володіння один одного.

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Вирішальний момент спарингу стався вже у доданий арбітром час. Миколенко віддав пас на Буяльського – на хавбеку сфолили, а арбітр призначив пенальті. Сам Віталій його впевнено реалізував.

1:0 – це перша перемога "біло-синіх" на другому зимовому зборі. У першому матчі Динамо поступилось Лудогорцю (1:2).