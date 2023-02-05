"Чи підготував я промову для Бекхема, аби переконати його купити в Інтер Степаненка? Я був би тільки радий, якби Тарас приєднався до моєї нової команди.

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Гадаю, він точно посилить Інтер. Він класний опорник. І коли ми спілкувалися з тренером і спортивним директором, я вже сказав їм, що якщо знадобиться гравець на цю позицію, то просуватиму кандидатуру Степаненка.

Щодо чуток про можливий перехід в Інтер Маямі Мессі... Так, справді, такі розмови йдуть. І я вже знаю про один гучний трансфер, який відбудеться влітку. Не можу назвати прізвище, але це буде круто. Про Мессі теж точаться розмови, але, наскільки я знаю, поки що це лише розмови", – сказав Кривцов в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, 31-річний Кривцов підписав з Інтером Маямі контракт терміном на 2 роки.

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