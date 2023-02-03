"Сергій грав на найвищому рівні, грав у Лізі Чемпіонів проти великих команд, таких, як Реал та Селтік.

"Однією легендою менше": Йовічевіч і Срна прокоментували відхід Кривцова з Шахтаря

Серед його суперників були найкращі гравці світу і можна побачити його спокій, зібраність та досвід. Це той гравець, який може допомогти нашій відносно молодій команді", – цитує Невілла El Nuevo Herald.

Нагадаємо, 31-річний Кривцов підписав дворічний контракт з Інтером Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем.

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