"Серед суперників Кривцова були найкращі гравці світу": легенда МЮ розхвалив українського новачка Інтер Маямі
18:52 - Читать на русском
Головний тренер американської команди Філ Невілл поділився думками щодо українського захисника Сергія Кривцова.
"Сергій грав на найвищому рівні, грав у Лізі Чемпіонів проти великих команд, таких, як Реал та Селтік.
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Серед його суперників були найкращі гравці світу і можна побачити його спокій, зібраність та досвід. Це той гравець, який може допомогти нашій відносно молодій команді", – цитує Невілла El Nuevo Herald.
Нагадаємо, 31-річний Кривцов підписав дворічний контракт з Інтером Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем.
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