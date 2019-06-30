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Бутко: Готові відсотків на 70-80

12:24 88 Читать на русском
Бутко: Готові відсотків на 70-80
Богдан Бутко (ліворуч) / ФК Шахтар

Оборонець донецького Шахтаря Богдан Бутко поділився враженнями від підготовки до нового сезону.

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 0
0
ЦСКА Софія
11:55 30:06:2019
завершено
 

"Дуже добре себе почуваємо, відмінну роботу провели на зборах. Готові десь відсотків на 70-80, сьогоднішній матч із софійським ЦСКА повинен це показати. Трохи спекотно, але нічого не поробиш, доводиться тренуватися. Усі в рівних умовах.

Шахтар – ЦСКА Софія: стартові склади та онлайн-трансляція контрольного матчу

Упевнений, що сьогодні заб'ємо і виграємо. Будемо все для цього робити. Але це збори, матч по-різному може складатися. Головне грати в свій футбол і добитися позитивного результату. Кожен день звикаємо до схеми, багато роботи попереду. Працюємо, щоб поліпшити гру і результати", – розповів Бутко в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Відзначимо, що в ці хвилини "гірники" проводять свій другий спаринг на німецькому зборі. Пообіді Шахтар повернеться на батьківщину.

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Теги
Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтар Шахтар Міжсезонні збори Шахтар - ЦСКА Софія
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