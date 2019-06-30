Бутко: Готові відсотків на 70-80

Оборонець донецького Шахтаря Богдан Бутко поділився враженнями від підготовки до нового сезону.

"Дуже добре себе почуваємо, відмінну роботу провели на зборах. Готові десь відсотків на 70-80, сьогоднішній матч із софійським ЦСКА повинен це показати. Трохи спекотно, але нічого не поробиш, доводиться тренуватися. Усі в рівних умовах.

Шахтар – ЦСКА Софія: стартові склади та онлайн-трансляція контрольного матчу

Упевнений, що сьогодні заб'ємо і виграємо. Будемо все для цього робити. Але це збори, матч по-різному може складатися. Головне грати в свій футбол і добитися позитивного результату. Кожен день звикаємо до схеми, багато роботи попереду. Працюємо, щоб поліпшити гру і результати", – розповів Бутко в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Відзначимо, що в ці хвилини "гірники" проводять свій другий спаринг на німецькому зборі. Пообіді Шахтар повернеться на батьківщину.