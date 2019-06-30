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Шахтар – ЦСКА Софія: стартові склади та онлайн-трансляція контрольного матчу

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Шахтар – ЦСКА Софія: стартові склади та онлайн-трансляція контрольного матчу
Шахтар – ЦСКА Софія: онлайн-трансляція контрольного матчу 30.06.2019

Шахтар у контрольному матчі зустрічається з ЦСКА Софія. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – ЦСКА Софія розпочнеться об 11:55 за київським часом. Цей поєдинок стане другим для португальського фахівця Луїша Каштру на чолі "гірників". Раніше донеччани здолали болгарський Лудогорець.

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Шахтар – ЦСКА (Софія), стартові склади команд:

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Соломон, Сікан

ЦСКА:

Поєдинок Шахтар – ЦСКА онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 11:55. Також онлайн-відеотрансляція поєдинку буде доступна на офіційному сайті "гірників".

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