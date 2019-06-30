toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Бутко: Готовы процентов на 70-80

12:24 28 Читати українською
Бутко: Готовы процентов на 70-80
Богдан Бутко (слева) / ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко поделился впечатлениями от подготовки к новому сезону.

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 0
0
ЦСКА София
11:55 30:06:2019
завершено
 

"Очень хорошо себя чувствуем, отличную работу провели на сборах. Готовы где-то процентов на 70-80, сегодняшний матч с софийским ЦСКА должен это показать. Немного жарко, но ничего не поделаешь, приходится тренироваться. Все в равных условиях.

Шахтер – ЦСКА София: стартовые составы и онлайн-трансляция контрольного матча

Уверен, что сегодня забьем и выиграем. Будем все для этого делать. Но это сборы, матч по-разному может складываться. Главное играть в свой футбол и добиться положительного результата. Каждый день привыкаем к схеме, много работы впереди. Работаем, чтобы улучшить игру и результаты", – рассказал Бутко в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Отметим, что в эти минуты "горняки" проводят свой второй спарринг на немецком сборе. После обеда Шахтер вернется на родину.

blog_ava
Реал предложил Ливерпулю звездный обмен
10:54
762
Теги
Шахтер Шахтер Межсезонные сборы Шахтер - ЦСКА София Богдан Бутко Богдан Бутко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
67
дн
:
4
час
:
16
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук