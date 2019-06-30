Бутко: Готовы процентов на 70-80

Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко поделился впечатлениями от подготовки к новому сезону.

"Очень хорошо себя чувствуем, отличную работу провели на сборах. Готовы где-то процентов на 70-80, сегодняшний матч с софийским ЦСКА должен это показать. Немного жарко, но ничего не поделаешь, приходится тренироваться. Все в равных условиях.

Шахтер – ЦСКА София: стартовые составы и онлайн-трансляция контрольного матча

Уверен, что сегодня забьем и выиграем. Будем все для этого делать. Но это сборы, матч по-разному может складываться. Главное играть в свой футбол и добиться положительного результата. Каждый день привыкаем к схеме, много работы впереди. Работаем, чтобы улучшить игру и результаты", – рассказал Бутко в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Отметим, что в эти минуты "горняки" проводят свой второй спарринг на немецком сборе. После обеда Шахтер вернется на родину.