Як відомо, житомирське Полісся перебуває на зборах в Іспанії. Власник і президент українського клубу Геннадій Буткевич не змарнував нагоди наживо переглянути поєдинок 23-го туру Ла Ліги Жирона – Реал Сосьєдад (0:0). Про візит Буткевича в Іспанію повідомила прес-служба Полісся.

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65-річний Буткевич зустрівся на стадіоні Монтіліві з президентом Жирони Делфі Гелі. Боси клубів обмінялися подарунками. Президент Полісся отримав футболку Жирони зі своїм прізвищем і 7-м номером, який належить легенді каталонського клубу Крістіану Стуані.

Делфі Гелі подарували футболку Полісся з 17-м номером і прізвищем Олександра Усика, який раніше заявлений за житомирську команду на сезон УПЛ.

До слова, Жирона посідає друге місце чемпіонату Іспанії. Полісся завершило першу частину сезону УПЛ на третій сходинці.