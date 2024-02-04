Буткевич "віджав" номер у легенди Жирони – бос Циганкова і Довбика отримав від президента Полісся інший цінний презент
Президент Полісся Геннадій Буткевич відвідав матч Жирона – Реал Сосьєдад, участь у якому взяв українець Віктор Циганков.
Як відомо, житомирське Полісся перебуває на зборах в Іспанії. Власник і президент українського клубу Геннадій Буткевич не змарнував нагоди наживо переглянути поєдинок 23-го туру Ла Ліги Жирона – Реал Сосьєдад (0:0). Про візит Буткевича в Іспанію повідомила прес-служба Полісся.
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65-річний Буткевич зустрівся на стадіоні Монтіліві з президентом Жирони Делфі Гелі. Боси клубів обмінялися подарунками. Президент Полісся отримав футболку Жирони зі своїм прізвищем і 7-м номером, який належить легенді каталонського клубу Крістіану Стуані.
Делфі Гелі подарували футболку Полісся з 17-м номером і прізвищем Олександра Усика, який раніше заявлений за житомирську команду на сезон УПЛ.
До слова, Жирона посідає друге місце чемпіонату Іспанії. Полісся завершило першу частину сезону УПЛ на третій сходинці.