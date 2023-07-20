"Я поважаю та пишаюсь цією людиною. Його ставлення до тренувань – це великий приклад для команди Полісся.

Усик офіційно підписав контракт з багатеньким новачком УПЛ у статусі футболіста

Колись Боб Арум (відомий промоутер, – прим.) висловив свою думку про Усика: "Він – українець, а українці б'ються, як ніхто в світі. Їм не давали шансів проти росії, настільки більшої країни. І вони вибили з них лайно… І досі вибивають. Не треба недооцінювати українців".

Любов до футболу об'єднувала наші стосунки. І його дитяча мета, зіграти у великий футбол – здійсниться", – цитує Буткевича офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, напередодні володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring у надважкій вазі підписав з новачком УПЛ однорічний контракт.

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