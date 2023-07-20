"Я уважаю и горжусь этим человеком. Его отношение к тренировкам – это большой пример для команды Полесья.

Усик официально подписал контракт с богатеньким новичком УПЛ в статусе футболиста

Когда-то Боб Арум (известный промоутер, – прим.) высказал свое мнение об Усике: "Он – украинец, а украинцы дерутся, как никто в мире. Им не давали шансов против России, настолько большей страны. И они выбили из них дерьмо... И до сих пор выбивают. Не надо недооценивать украинцев".

Любовь к футболу объединяла наши отношения. И его детская цель, сыграть в большой футбол – осуществится", – цитирует Буткевича официальный сайт Полесья.

Напомним, накануне обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring в супертяжелом весе подписал с новичком УПЛ однолетний контракт.

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