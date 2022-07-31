Голкіпер киян Георгій Бущан чудово виступав протягом місяця, за що отримав визнання від фанатів.

У липні "біло-сині" провели два офіційні поєдинки – проти Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів (нульова нічия та перемога 2:1). Завдяки цьому кияни пройшли в останній тур відбору.

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Після кожної гри Динамо в Telegram-каналі проводило голосування за найкращого гравця матчу. За підсумками двох зустрічей з "жовтими канарками" Георгій Бущан був визнаний беззаперечним лідером. У голосуванні взяли участь 10794 респондентів, а голкіпер отримав 7733 голоси. Про це інформує сайт столичного клубу.

Другу сходинку завоював Микола Шапаренко (686 голосів), а третім фінішував Олександр Караваєв (582). Четверте та п'яте місця посіли Віталій Буяльський (454) та Владислав Дубінчак (393).

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