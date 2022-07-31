23-річний захисник збірної України взяв участь у благодійному матчі між Евертоном та Динамо, у якому "іриски" святкували звитягу 3:0. Поєдинок відбувався 29 липня – у день народження Мірчі Луческу.

Евертон – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Саме тому після зустрічі Миколенко завітав у роздягальню киян та привітав румунського фахівця з 77-річчям, подарувавши йому футболку ліверпульців з 77 номером та пляшку шампанського. Відео зворушливого моменту опблікував Андрій Шахов-молодший.

Нагадаємо, Віталій виступав під керівництвом Мірчі з літа 2020 по початок 2022 років. За час співпраці вони виграли Кубок, Суперкубок та чемпіонат України.

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