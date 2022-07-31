Голкипер киевлян Георгий Бущан отлично выступал в течение месяца, за что получил признание от фанатов.

В июле "бело-синие" провели два официальных поединка – против Фенербахче во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (нулевая ничья и победа 2:1). Благодаря этому киевляне прошли в последний тур отбора.

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После каждой игры киевляне в Telegram-канале проводили голосование за лучшего игрока матча. По итогам двух встреч с "канарейками" Георгий Бущан был признан безоговорочным лидером. В голосовании приняли участие 10794 респондента, а голкипер получил 7733 голоса. Об этом сообщает сайт Динамо .

Вторую строчку завоевал Николай Шапаренко (686 голосов), а третьим финишировал Александр Караваев (582). Четвертое и пятое места заняли Виталий Буяльский (454) и Владислав Дубинчак (393).

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