Відтепер воротар Динамо співпрацюватиме з агентством ProStar, яким володіє Вадим Шаблій.

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До цього інтереси Бущана представляв агент Іван Піроженко. Додамо, що клієнтами агентства ProStar є такі українські зірки як Руслан Маліновський, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та багато інших.

Зауважимо, що Бущан провів 13 матчів за Динамо у поточному сезоні, в яких пропустив 17 голів. Чималу частину сезону Георгій пропустив через травму.

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