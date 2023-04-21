Отныне вратарь Динамо будет сотрудничать с агентством ProStar, которым владеет Вадим Шаблий.

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До этого интересы Бущана представлял агент Иван Пироженко. Добавим, что клиентами агентства ProStar являются такие украинские звезды как Руслан Малиновский, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и многие другие.

Заметим, что Бущан провел 13 матчей за Динамо в текущем сезоне, в которых пропустил 17 голов. Немалую часть сезона Георгий пропустил из-за травмы.

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