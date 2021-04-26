Люксембурзький легіонер Динамо Жерсон Родрігес після завершення кар'єри футболіста цілком може проявити себе у якості інтерв'юера.

Як відомо, напередодні Динамо розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і достроково завоювало золоті медалі української Прем'єр-ліги. Емоції після здобуття омріяного трофею кожен проявляв по-різному.

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Форвард киян Жерсон Родрігес вирішив відчути себе акулою пера, і озброївшись мікрофоном на чемпіонському святкуванні в роздягальні киян особисто взяв інтерв'ю у всієї команди!

Люксембуржець спілкувався з партнерами різними мовами, жартував і продемонстрував, що він талановитий не лише на футбольному полі, а й поза ним.

Нагадаємо, за три тури до фінішу Динамо у турнірній таблиці УПЛ випереджає Шахтар на 13 пунктів.

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