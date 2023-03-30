Київський клуб готується до поєдинку 19 туру УПЛ проти Львова. Мірча Луческу отримав позитивні новини.

29 березня відбулось чергове тренування "біло-синіх". Денис Бойко продовжив займатись за індивідуальною програмою, інформує сайт клубу.

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Водночас Георгій Бущан повернувся у загальну гру й вже працював у залі разом із партнерами. 28-річний голкіпер пропустив увесь березень через проблеми зі спиною.

Також до тренувань повернулись гравці збірної України – Олександр Караваєв, Денис Попов, Сергій Сидорчук і Віталій Буяльський. Очікуються ще приїзди Руслана Нещерета, Антона Боля, Антона Царенка, Костянтина Вівчаренка, Решата Рамадані, Кахіма Перріса і Самби Діалло.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, підопічні Мірчі Луческу протистоятимуть Львову. Стартовий свисток на стадіоні Скіф пролунає о 13:00.

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