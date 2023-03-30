29 марта состоялась очередная тренировка "бело-синих". Денис Бойко продолжил заниматься по индивидуальной программе, сообщает сайт клуба.

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В то же время, Георгий Бущан вернулся в общую игру и уже работал в зале вместе с партнерами. 28-летний голкипер пропустил весь март из-за проблем со спиной.

Также к тренировкам вернулись игроки сборной Украины – Александр Караваев, Денис Попов, Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский. Ожидаются еще приезды Руслана Нещерета, Антона Боля, Антона Царенко, Константина Вивчаренко, Решата Рамадани, Кахима Перриса и Самбы Диалло.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, подопечные Мирчи Луческу будут противостоять Львову. Стартовый свисток на стадионе Скиф раздастся в 13:00.

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