"Гравці завжди налаштовуються на матчі, проблем з цим немає. Просто ми не очікували, що буде такий результат у чемпіонаті. Ми розраховували боротися за перше місце, а виходить, що у першій грі поступилися, потім ще.

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Звичайно, ти починаєш думати, шукати проблеми, їхні причини. Намагаєшся це все виправити, але коли знову у тебе це не виходить, то психологічно почуваєшся не дуже добре.

Ми хочемо реабілітуватися за невдачі та постаратися витиснути максимум з усіх ігор, що залишилися. Тому що у нас є завдання грати у єврокубках, потрапляти до Ліги чемпіонів. Це головне завдання, і за нього, на мою думку, можна поборотися", – цитує Шепелєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 18-ти турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде на четвертій сходинці, відстаючи від лідера – Шахтаря – на 9 очок. Свій наступний поєдинок підопічні Мірчі Луческу проведуть у неділю, 2 квітня, проти Львова. Початок зустрічі о 13:00.

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