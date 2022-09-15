Голкіпер Динамо Георгій Бущан підтримає своїх партнерів по команді на матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти АЕКа Ларнака.

Динамо в своєму Instagram опублікувало зворушливе відео, на якому показало повернення Георгія Бущана до розташування команди. Відзначимо, що голкіпер пересувався за допомогою милиць.

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Голкіпер вже прибув до Кракова, де "біло-сині" мають зіграти матч Ліги Європи з АЕКом Ларнака. Зазначимо, що Георгій переніс операцію та буде недоступний півтора місяця.

Нагадаємо, Георгій травмувався у матчі з Фенербахче. Через пошкодження Бущан не зіграє з Шахтарем в УПЛ (базова дата туру – 15 жовтня). Також 28-річний Бущан не зіграє за збірну Україну в Лізі націй та пропустить поєдинки Динамо проти АЕКа, Ренна, Руха, Металіста і Ворскли.

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