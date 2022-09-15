Динамо дуже важко входить у новий сезон. Підопічні Мірчі Луческу із початку серпня видали серію в п'ять поразок, а з урахуванням основного часу в Австрії – усі шість. У трьох матчах поспіль кияни пропускали по три голи, причому двічі це сталося в УПЛ у зустрчах проти Зорі й СК Дніпра-1. Зупинити цей жах "біло-синім" вдалося тільки в неділю – втім, перемога над Львовом хоч і була заслуженою, але сталася завдяки реалізації єдиного моменту в грі.

На результатах катастрофічний старт Динамо не завершився. У поєдинку з Фенербахче у Стамбулі команда втратила одного зі своїх найважливіших футболістів – Шапаренко порвав хрести й вилетів на півроку. Крім того, на півтора місяці Мірча Луческу залишився без Бущана. І це не єдині втрати.

В таких умовах міжнародна пауза є дуже важливою для "біло-синіх", але для початку необхідно здобути першу перемогу в Лізі Європи. На жаль, сподіватись на багатотисячну підтримку фанів у Кракові не варто – польські ЗМІ повідомили, що Динамо реалізувало всього 700 квитків на матч проти АЕК Ларнаки. У коментарях скаржились на погану рекламу поєдинку та високі ціни, встановлені клубом (від 50 до 200 злотих). Прикро, але маємо те, що маємо.

Чи готове Динамо бити АЕК Ларнаку? Сказати важко. Матч проти Фенербахче виявився дуже неоднозначним. Кияни зазнали справедливої поразки, програвши єдиноборства й практичного нічого не показавши в атаці (що не дивно при 54 точних пасах уперед) – втім, вони забили шикарний гол і тримали нічию до останніх хвилин. Турки домінували, однак розбити оборонний блок з гри їм не вдавалося. Між тим, у стамбільців найкращий склад і найінтенсивніший пресинг у нашій групі. Ренн та АЕК Ларнака настільки сильно тиснути не будуть.

Проблема полягає у відсутності контргри. Це було помітно ще по протистоянню з Бенфікою. Десь це можна списати на кадри, але загалом недолік системний – Динамо не атакує вільний простір. Команда Мірчі Луческу не може, як Шахтар, розігрувати короткі перепасовки з різкими переведеннями та пасами в розріз на хід реактивним вінгерам. Навіть на фланзі Циганкова цей недолік відчувається. За таких умов не вдається розрядити тиск на власну оборону – він приймає характер перманентного, а це неодмінно виливається у помилки.

Прикро, якщо динамівці знову не скористаються простором, адже АЕК Ларнака буде надавати його. Принаймні, на флангах – це найсильніша зброя кіпріотів, якщо не згадувати про стандарти. Технічні швидкі вінгери з хорошим ударом зміщуються в середину, фулбеки створюють ширину, а центрхави намагаються високо підтискати й боротись за підбирання – в такі моменти острів'яни вразливі до контратак.

З іншого боку, Динамо доведеться застосувати навички зламу автобусів. Підопічні Хосе Ольтри обороняються кількістю та єдиноборствами, причому в останньому аспекті вони суттєво перевершили СК Дніпро-1. У високий пресинг команда йти відмовляється, спокійно катаючи м'яч на власній половині, а в атаку здебільшого виходить через лонгболи. На АЕК треба інтенсивно тиснути, як це робив Мітьюлланд у кваліфікації ЛЧ. Крім того, потрібен високий темп передач.

СК Дніпро-1 у поєдинку з Ларнакою, при всіх проблемах, створив вдосталь моментів. Поєдинок проти Ренна в 1-му турі показав, що в Європі кіпріотам досить важко – у них забагато втрат і замало цікавих епізодів у атаці. Тим не менш, до 90+4-ї хвилини Ларнака тримала нічийний рахунок. Команда хоч і слабенька, але вперта і неприємна. Динамо варто готуватись працювати в поті чола.

Кадрова ситуація

Мірча Луческу не може розраховувати на допомогу Шапаренка й Бущана. Це – дуже важкі втрати, однак проблема не тільки в них. Динамо в принципі не вистачає глибини складу. Крім Миколи й Георгія, в лазареті перебувають Супряга, Попов і Шепелєв, а участь Бєсєдіна залишається під питанням.

У АЕК Ларнаки через травму не зіграє Бруну Гама, однак ця втрата не є критичною. Колишній вінгер Дніпра є футболістом ротації. Всі лідери – здорові.

Орієнтовні склади на матч Динамо – АЕК Ларнака

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Ванат

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія – Густаву, Ойєр – Фараж, Трічковскі, Дьюрчо – Олатунджі

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Динамо має колосальний досвід матчів проти суперників на кшталт АЕК Ларнаки. Якби кияни перебували в оптимальній формі, то ми б говорили тільки про те, з яким рахунком переможе наш клуб. Якби "біло-сині" були просто в оптимальному складі, то навіть на тлі ігрових проблем можна було б прогнозувати заслужену перемогу, однак зараз у Мірчі Луческу і з кадрами все дуже погано. Саме тому варто готуватись до непростого протистояння.

Тим не менш, АЕК Ларнака стилістично зручний для Динамо. Колектив Хосе Ольтри не пресингує, слабкий під тиском, грає від лонгболів, обороняється кількістю, невиразно працює з м'ячем, хоч і вміє тікати в контратаки – фактично, це той же Львів, тільки з відносно пристойним складом. Як показав поєдинок з львів'янами, Київ не втратив навичок гри проти таких суперників. При цьому підопічні Мірчі Луческу значно досвідченіші.

Варто приготуватись до нервового протистояння. Нічия цілком вірогідна, адже Динамо зараз далеке від ідеалу – втім, ми поставимо на перемогу. Навіть у матчі з Фенербахче "біло-сині" змогли забити й тримати нічию, а зараз опонент на порядок простіший. Так, немає Шапаренка, однак його відсутність непросто буде пережити у матчі з Ренном – не з АЕКом.

Кияни вестимуть гру, що має завершитись взяттям воріт кіпріотів. Як показав СК Дніпро-1, моментів буде достатньо, навіть якщо у тебе всього два футболісти вміють нормально вести позиційну гру. У Динамо таких виконавців значно більше.