Голкипер Динамо Георгий Бущан поддержит своих партнеров по команде на матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа Ларнака.

Динамо в своем Instagram опубликовало трогательное видео, на котором показало возвращение Георгия Бущана в расположение команды. Отметим, что голкипер передвигался с помощью костылей

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Голкипер уже прибыл в Краков, где "бело-синие" должны сыграть матч Лиги Европы с АЕКом Ларнака. Отметим, что Георгий перенес операцию и будет недоступен полтора месяца.

Напомним, Георгий травмировался в матче с Фенербахче. Из-за повреждений Бущан не сыграет с Шахтером в УПЛ (базовая дата тура – 15 октября). Также 28-летний Бущан не сыграет за сборную Украины в Лиге наций и пропустит поединки Динамо против АЕКа, Ренна, Руха, Металлиста и Ворсклы.

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