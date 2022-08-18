Голкіпер Динамо Георгій Бущан може стати гравцем одного з найбільших англійських клубів.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Георгія Бущана, повідомляє журналіст Ендрю Тодос з посиланням на свої британські джерела.

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"Червоні дияволи" бачать в особі голкіпера Динамо заміну Давіду Де Хеа, який непереконливо розпочав сезон, зокрема припустившись кількох результативних помилок у катастрофічній грі з Брентфордом (0:4).

Скаути Манчестер Юнайтед спостерігали за виступом Бущана у грі з Бенфікою (0:2) в польській Лодзі. Додамо, що Георгій в 5 офіційних матчах цього сезону пропустив 4 голи, а у 2 поєдинках втримав ворота на замку.

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