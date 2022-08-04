Перший матч третього раунду кваліфікації ЛЧ сезону 2022/23, у якому "біло-сині" мінімально здолали Штурм, став для 28-річного воротаря 47-м "сухим" у складі киян у всіх офіційних турнірах. Про це повідомляє сайт Динамо.

Динамо – Штурм – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Відтак, Бущан наздогнав за цим показником ексголкіпера столичного клубу Віталія Реву та свого нинішнього партнера Дениса Бойка. Ця трійка наразі ділить 2-4 сходинки у воротарському заліку. Беззаперечним лідером рейтингу є легендарний Олександр Шовковський, який провів аж 315 поєдинків за Динамо на нуль.

Георгій зможе одноосібно стати другим у списку вже 9 серпня. У киян запланований матч-відповідь проти австрійського Штурма. Переможець пари гратиме за путівку в груповий етап ЛЧ з тріумфатором дуелі Бенфіка – Мітьюлланд.

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