"24 лютого для всіх зупинився час. Ми всі чекаємо нашої перемоги. Дуже вдячні нашим ЗСУ та теоробороні. Кожного дня є внутрішня тривога, але ми впевнені в нашій перемозі.

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Якшо чесно, мені байдуже, як завершився сезон. Головна наша ціль, щоб скоріше завершилася війна. У складі збірної України ми зробимо все для того, щоб перемогти", – сказав Бущан в інтерв'ю Аліні Войновій.

Нагадаємо, поточний сезон УПЛ вирішили не догравати. Відповідно, чемпіона не буде, а місця у турнірній таблиці впливатимуть лише на участь у єврокубках.

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