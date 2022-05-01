Бущан: Мені байдуже, як завершився сезон
Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан очікує на нашу перемогу над російськими окупантами.
"24 лютого для всіх зупинився час. Ми всі чекаємо нашої перемоги. Дуже вдячні нашим ЗСУ та теоробороні. Кожного дня є внутрішня тривога, але ми впевнені в нашій перемозі.
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Якшо чесно, мені байдуже, як завершився сезон. Головна наша ціль, щоб скоріше завершилася війна. У складі збірної України ми зробимо все для того, щоб перемогти", – сказав Бущан в інтерв'ю Аліні Войновій.
Нагадаємо, поточний сезон УПЛ вирішили не догравати. Відповідно, чемпіона не буде, а місця у турнірній таблиці впливатимуть лише на участь у єврокубках.
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