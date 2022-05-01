Бущан: Мне все равно, как завершился сезон
Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан ожидает нашей победы над российскими оккупантами.
"24 февраля для всех остановилось время. Мы все ждем нашей победы. Очень благодарны нашим ВСУ и теоробороне. Каждый день есть внутренняя тревога, но мы уверены в нашей победе.
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Если честно, мне все равно, как завершился сезон. Главная наша цель, чтобы скорей завершилась война. В составе сборной Украины мы сделаем все для того, чтобы победить", – сказал Бущан в интервью Алине Войновой.
Напомним, текущий сезон УПЛ решили не доигрывать. Соответственно, чемпиона не будет, а места в турнирной таблице будут влиять только на участие в еврокубках.
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