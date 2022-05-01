"24 февраля для всех остановилось время. Мы все ждем нашей победы. Очень благодарны нашим ВСУ и теоробороне. Каждый день есть внутренняя тревога, но мы уверены в нашей победе.

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Если честно, мне все равно, как завершился сезон. Главная наша цель, чтобы скорей завершилась война. В составе сборной Украины мы сделаем все для того, чтобы победить", – сказал Бущан в интервью Алине Войновой.

Напомним, текущий сезон УПЛ решили не доигрывать. Соответственно, чемпиона не будет, а места в турнирной таблице будут влиять только на участие в еврокубках.

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