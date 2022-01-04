Воротар Георгій Бущан отримав чергове визнання за свої подвиги на футбольному полі.

Голкіпер Динамо і збірної України Георгій Бущан став автором найкращого сейву минулого року, повідомляє прес-служба УАФ на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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27-річний кіпер став одним з героїв вирішального поєдинку за вихід у плей-офф ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини (2:0). Наприкінці першого тайму Бущан врятував свої ворота після розіграшу кутового та завершального удару головою. "Синьо-жовті" не пропустили до перерви, а після відпочинку двічі забили (зусиллями Зінченка та Довбика).

Ця перемога залишила команді Олександра Петракова шанси поїхати на чемпіонат світу 2022 року в Катар. Для цього у березні треба обіграти збірну Шотландії, а у разі успіху – переможця пари Уельс – Австрія.

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