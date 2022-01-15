"Динамо и Шахтер не будут играть в еврокубках весной. В чемпионате будет страшная заруба. Нам нужно выигрывать оставшиеся матчи и постараться выиграть Кубок. Еще ничего не потеряно, мы не опускаем руки. Сейчас мы по-хорошему злые едем на сборы.

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Относительно высказываний экспертов, что с приходом Луческу команда поднялась, а во втором сезоне уперлась в потолок... Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что это полный бред. В плане качества игры я думаю, что мы еще прибавили. Да, не повезло в Лиге чемпионов, у нас были моменты, чтобы забить, но по игре мы выступили даже лучше, чем в прошлом году.

Цели на 2022 год максимальные. Хочется, чтобы в следующем году не было двух лучших вратарей на награждении. Я просто такого еще не видел. Хочется шагнуть вперед и подтвердить статус чемпиона. Выиграть Кубок и повысить свои профессиональные показатели", – сказал Бущан в комментарии Динамомании.

Напомним, 17 января Динамо отправится на сбор в Испанию, где проведет первый этап подготовки ко второй части сезона. Там у команды запланировано 4 спарринга.

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