Орендований у київського клубу півзахисник Зорі Володимир Бражко розповів, що відчув, коли забив рідній команді у матчі 3-го туру УПЛ (3:2).

"По-перше, я радий, що ми виграли. Так, забив своїй рідній команді, але зараз я в іншому клубі. Дай бог, повернуся в Динамо і за них теж забиватиму.

Зоря – Динамо – 3:2 – відео голів

Перед матчем, коли виходив на поле, було хвилювання. Динамівці знали, як я граю, я знав – як вони. Була додаткова мотивація – довести головному тренеру Динамо, що я гідний бути в цьому клубі та повернуся з оренди лише сильнішим.

З Динамо ніхто не підбадьорював, адже ми були суперниками на полі, ніхто не підказує один одному. А із Зорі – всі пацани підтримували. Ми були єдиним цілим та виграли цей матч.

Не хотів святкувати гол у ворота Динамо, але зіграли емоції, бо я зіграв лише пару матчів в УПЛ і забив топ-команді, своїй команді. Це чисто емоції", – сказав Бражко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Динамо в чемпіонаті України зазнало другої поспіль поразки (цього разу від Зорі 2:3) і посідає п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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