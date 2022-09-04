"Почему Динамо во втором матче подряд пропускает три мяча? У меня даже нет слов. Какой-то такой нефарт, так легко пропускаем. Это сложно, потому что мы готовились к этой игре, как и к другим матчам. Но легко пропускали голы, после чего было тяжело отыгрываться. С Зарей мы боролись до последней минуты, но не повезло.

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Поражения от СК Днепр-1 и Зари – конкурентов Динамо – это сродни двойному удару. Но я думаю, что мы выдержим эти удары и пройдем эти невзгоды. Теперь у нас будет Лига Европы. Это другой турнир, но будем настраиваться. Фенербахче? Нам не страшно, мы играли с ними. Динамо физически готово, но легко пропускаем голы. Наверное, морально подсели. У нас есть еще 4 дня, подготовимся.

В чем главная причина неудач Динамо? У меня даже нет ответа на этот вопрос. Просто нефарт", – сказал Бущан в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо в чемпионате Украины потерпело второе подряд поражение (на этот раз от Зари 2:3) и занимает пятнадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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