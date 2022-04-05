Екс-тренер Динамо і збірної України Леонід Буряк вважає, що чемпіон УПЛ має визначитись на полі, а не у кабінетах.

"Дограти сезон ми маємо обов'язково! Головна причина – єврокубки: потрібно визначити представництво у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

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Навіть президент УЄФА Александер Чеферін телефонував до УАФ і запевняв, що наші клуби чекають у Європі. Але як це зробити... Треба сідати спеціалістам та думати. Ніхто не знає, наскільки затягнеться війна, кожен день вносить корективи", – сказав Буряк у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після 18-ти зіграних турів УПЛ Динамо відстає від Шахтаря на 2 очки. Повідомлялося, що клуби розглядають два варіанти завершення сезону – за підсумками 18-ти турів, або ж першого кола (тоді команда Мірчі Луческу лідирувала в турнірній таблиці).

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