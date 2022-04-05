"Дограти чемпіонат не вдасться. Це на 99,9%. Насамперед тому, що зараз в Україні немає жодного міста, де безпечно. Вивезти команди за кордон теж поганий варіант. Зокрема, це дуже дорого за нинішніх часів. Найправильніший варіант – анулювати результати та визнати сезон незіграним. Якщо затвердити таблицю 18 турів як фінальну, це неодмінно викличе пересуди – як зараз, так і в майбутньому.

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Я розумію, що анульований сезон – це проблема з визначенням участі команд у єврокубках. Але тут можна розподілити участь за підсумками минулого сезону. А по-друге, враховуючи тяжкість ситуації, не до єврокубків зараз. Головне, щоби війна закінчилася. А з квотою з європейських турнірів якось розберемося", – поділився Воробей у коментарі Fanday.

Нагадаємо, після 18-ти зіграних турів УПЛ Динамо відстає від Шахтаря на 2 очки. Повідомлялося, що клуби розглядають два варіанти завершення сезону – за підсумками 18-ти турів, або ж першого кола (тоді команда Мірчі Луческу лідирувала в турнірній таблиці).

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