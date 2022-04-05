Экс-тренер Динамо и сборной Украины Леонид Буряк считает, что чемпион УПЛ должен определиться на поле, а не в кабинетах.

"Доиграть сезон мы должны обязательно! Главная причина — еврокубки: нужно определить представительство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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Даже президент УЕФА Александер Чеферин звонил в УАФ и уверял, что наши клубы ждут в Европе. Но как это сделать... Надо садиться специалистам и думать. Никто не знает, насколько затянется война, каждый день вносит коррективы", – сказал Буряк в комментарии FanDay.

Напомним, после 18-ти сыгранных туров УПЛ Динамо отстает от Шахтера на 2 очка. Сообщалось, что клубы рассматривают два варианта завершения сезона – по итогам 18-ти туров, или же первого круга (тогда команда Мирчи Луческу лидировала в турнирной таблице).

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