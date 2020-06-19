Бурда повернувся до індивідуальних тренувань, Сидорчуку через чотири дні знімуть шви, – лікар Динамо

Лікар першої команди Динамо Андрій Шморгун оцінив стан травмованих гравців "біло-синіх".

"У Микити Бурди були певні проблеми зі здоров'ям, не пов'язані з його травмою. Тому останні три-чотири дні він провів у лікарні, а у п'ятницю повернувся до бігової роботи і продовжує реабілітацію по відновленню колінного суглоба, працюючи за індивідуальною програмою, згідно з планом.

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Що стосується Сергія Сидорчука, він також проходить персональну реабілітацію. З моменту його травми минув майже тиждень, і на початку наступного тижня плануємо знімати шви, після чого він почне робити "велосипед". Про подробиці його реабілітації поки говорити рано, оскільки поки що ми займаємося лише його раною. Поки можу лише сказати, що вона чиста і заживає добре, згідно з термінами.

Також зазначу, що наступної середи уся команда пройде тести на COVID-19. Це планове тестування, яке ми робимо кожні два тижні. Результати отримаємо незабаром, а саме перед матчем 28-го туру на виїзді із Десною", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо після 26-ти турів посідає другу сходинку чемпіонату України, набравши 52 очки. Наступний поєдинок підопічні Михайличенка проведуть у понеділок, 22 червня, проти Колоса. Початок зустрічі о 19:30.

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