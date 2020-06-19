Бурда вернулся к индивидуальным тренировкам, Сидорчуку через четыре дня снимут швы, – врач Динамо

Врач первой команды Динамо Андрей Шморгун оценил состояние травмированных игроков "бело-синих".

"У Никиты Бурды были определенные проблемы со здоровьем, не связанные с его травмой. Поэтому последние три-четыре дня он провел в больнице, а в пятницу вернулся к беговой работе и продолжает реабилитацию по восстановлению коленного сустава, работая по индивидуальной программе, согласно плану.

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Что касается Сергея Сидорчука, он также проходит персональную реабилитацию. С момента его травмы прошла почти неделя, и в начале следующей недели планируем снимать швы, после чего он начнет делать "велосипед". О подробностях его реабилитации пока говорить рано, поскольку пока мы занимаемся только его раной. Пока могу лишь сказать, что она чистая и заживает хорошо, согласно срокам.

Также отмечу, что в следующую среду вся команда пройдет тесты на COVID-19. Это плановое тестирование, которое мы делаем каждые две недели. Результаты получим вскоре, а именно перед матчем 28-го тура на выезде с Десной", – цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо после 26-ти туров занимает второе место чемпионата Украины, набрав 52 очка. Следующий поединок подопечные Михайличенко проведут в понедельник, 22 июня, против Колоса. Начало встречи в 19:30.

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