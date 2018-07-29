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Бурда: Для тривалої дискваліфікації приводу не було

30 липня 08:01 4 Читать на русском
Бурда: Для тривалої дискваліфікації приводу не було
Микита Бурда / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Микита Бурда розповів про старт киян в чемпіонаті України та пригадав вилучення в матчі за Суперкубок проти Шахтаря.

"Нічого надзвичайного там не було. У таких матчах (проти Шахтаря. – прим. Футбол 24) таке буває, були емоції з боку обох команд, поштовхалися. Добре, що пропустив лише одну гру, хоча для більш тривалої дискваліфікації приводу не було. З трибуни за грою партнерів дивитися довго не хотілося. Хочеться грати і допомагати команді.

"Можна кожне рішення Федерації приймати "в інтересах Шахтаря", – Динамо жорстко відреагувало на рішення КДК щодо Ісмаїлі

У фізичному плані, думаю, ми вже в непоганих кондиціях. Втягуємося. Поки тільки трохи важче з реалізацією моментів. Три матчі з рахунком 1:0 теж достатньо для перемоги, але хочеться, щоб в атаці виходило більше, і було спокійніше за результат", – цитує Бурду zbirna.com.

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Микита Бурда Микита Бурда Динамо Динамо
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