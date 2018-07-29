Бурда Для длительной дисквалификации повода не было

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал о старте киевлян в чемпионате Украины и вспомнил удаление в матче за Суперкубок против Шахтера.

"Ничего удивительного там не было. В таких матчах (против Шахтера. – прим. Футбол 24) такое бывает, были эмоции со стороны обеих команд, потолкались. Хорошо, что пропустил лишь одну игру, хотя для более длительной дисквалификации повода не было. С трибуны за игрой партнеров смотреть долго не хотелось. Хочется играть и помогать команде.

"Можно каждое решение Федерации принимать "в интересах Шахтера", – Динамо жестко отреагировало на решение КДК по Исмаили

В физическом плане, думаю, мы уже в неплохих кондициях. Втягиваемся. Пока только немного тяжелее с реализацией моментов. Три матча со счетом 1:0 тоже достаточно для победы, но хочется, чтобы в атаке получалось больше, и было спокойнее результат", – цитирует Бурду zbirna.com.