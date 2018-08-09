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Бурбас: Трансфер Супряги в Динамо давно вирішений, просто Коломойський дражнить Суркіса

09:00 1008 Читать на русском
Бурбас: Трансфер Супряги в Динамо давно вирішений, просто Коломойський дражнить Суркіса
Владислав Супряга / Фото Динамоманія

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас спробував пояснити, чому затягується трансфер нападника СК Дніпро-1 Владислава Супряги в Динамо.

"За моєю інформацією, про трансфер Супряги Суркіс і Коломойський принципово домовилися ще минулого тижня.

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Чому досі не оголосили про перехід? Можливо, цією паузою Ігор Валерійович хоче полоскотати нерви своєму тезці Михайловичу, як він це любить. Або ж чекає вигіднішої пропозиції", – написав Бурбас у твіттері.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що молодий талант СК Дніпро-1 Владислав Супряга стане гравцем київського Динамо, проте цю інформацію спростував президент дніпровського клубу Юрій Береза.

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