Президент СК Дніпро-1 Береза: Супрягою цікавляться три клуби

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза прокоментував ситуацію довкола можливого трансфера форварда команди Владислава Супряги в інший клуб.

"Дійсно, перемовини ведуться. Динамо? Предметний інтерес виявили три клуби, називати які, думаю, буде некоректно.

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Для нас головне, щоб в результаті цих переговорів збіглися три умови: було отримано згоду самого гравця, дотримувалися інтереси нашого клубу, і, звичайно, щоб умови трансферу влаштували клуб, що бажає бачити Владислава Супрягу у себе.

Особисто я дуже хочу, щоб після можливого переходу в інший клуб, Владислав ріс як гравець, щоб він знаходився в полі зору тренерів збірної команди України.

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Раніше в інтернеті я озвучував фінансові умови продажу Супряги (15 мільйонів євро – прим. авт.), проте це буде вирішуватися конфіденційно, з клубом, з яким наші інтереси співпадуть", – розповів Береза в коментарі Footboom.