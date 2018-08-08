"Усе до останнього висітиме у повітрі". Дмитро Джулай – про Славія – Динамо, перехід Супряги і дегенеративну фразу КДК

"Футбол 24" обговорює перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо (1:1) із провідним українським коментатором Дмитром Джулаєм.

– Я очікував гіршого, – зізнався Дмитро Джулай. – Побоювався, що чехи закидають нас подачами, але нічого – витримали. Так, прикро, що пропустили, але там і раніше могло залітати. Натомість у Динамо якість роботи в атаці пішла вниз – впали швидкість, маневреність. Якщо розпочали нормально (Бєсєдін міг забивати), то після цього моментів не було. З точки зору нейтрального глядача – це був хороший бойовий матч.

Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

Зрозуміло, що більшість наших інтернет-експертів вважають, що Динамо має обігрувати усіх по 5:0, або програвати по 0:5 – залежно від того, хто в суперниках. Є позитив, є і мінуси. Так чи інакше, доля путівки у наступний раунд вирішуватиметься в Києві. Усе, мабуть, до останнього висітиме в повітрі.

Але це той випадок, коли очікуєш матчу-відповіді з нормальним настроєм. Бо от минулого року, коли пропустили від Янг Бойз, це муляло упродовж всього тижня, як камінчик у черевику. Ми могли забивати значно більше, але забили тільки три, при цьому пропустивши. А тут – момент Бєсєдіна, момент Вербіча і все, більше нічого. Тож зараз не час для коментарів – дочекаємося другого матчу.

– Динамо у новому сезоні забиває не більше, але й не менше одного голу, при цьому вперше пропустило лише у п’ятому офіційному матчі. Надійний захист, слабка атака – чи все так очевидно?

– З Ворсклою і справді було жахливо. Зі Львовом – навпаки. До голу Русина могли забивати неодноразово. Тобто, у кожного матчу – своя історія. Проти Шахтаря у Вербіча був удар головою в першому таймі, і у Циганкова – хороший момент. Потім вже грали по рахунку 1:0. Та й у Суперкубку в Шепелєва, Циганкова виникали хороші шанси…

А те, що не пропускають… Хацкевич починає другий сезон і гру того ж Шахтаря він розібрав. Скільки діагоналей назад вони перехопили – не залишали супернику вільного простору, відбирали м'яч. Подивимося, як буде далі. Може й добре, що гру з Маріуполем перенесли. Після такого матчу, як у Празі, відпочити один тиждень – це дуже добре. Наступні суперники у чемпіонаті закриватимуться проти Динамо. Питання ще одного форварда для команди ніхто не знімає, але таке відчуття, що це залежатиме від того, як команда виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.

– Супряга: наскільки цей форвард – для Динамо?

– Мені було б приємно, якби він перейшов у Динамо. Завжди хочеться, щоб молоді хлопці самостверджувалися саме у нас. Проте, наскільки я чув, Супряга відмовлявся переходити в Динамо і Шахтар – він прагнув одразу поїхати до Європи.

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У нас зараз не така вже й потужна ротація форвардів. Алєксєєва віддали в оренду, Ісаєнка хочуть переводити в "дубль". А малий узагалі вражає! При 169-170 сантиметрах зросту він може грати центрфорварда. У нещодавньому товариському матчі з Оболонню Ісаєнко запресингував центрального захисника не гірше, ніж Бєсєдін – відібрав м'яч і заробив пенальті. Плюс – зі своїм зростом забив гол з другого поверху. Цікавий, своєрідний хлопець.

Ну а за Супрягою було б цікаво простежити в Динамо – як би він розвивався в цій команді. Так чи інакше, будуть єврокубки – наразі важко сказати, який турнір.

…Сезон – довгий. Новин ще буде достатньо – вже у найближчі кілька тижнів. Ключовий момент – чи вийдемо ми у групу Ліги чемпіонів, бо це зовсім інший фінансовий рівень. Це можна помітити навіть на прикладі чемпіонату: дегенеративні формулювання КДК ФФУ – "щоб команди зіграли в оптимальних складах" – я не знаю, хто це робить.

Якби у нас дві команди виходили напряму у груповий турнір Ліги чемпіонів, думаю, цей градус був би значно нижчим. Натомість ціна першого місця у чемпіонаті України – кілька десятків мільйонів доларів. І тому це все не припиняється. Доходить до такого, що вже навіть на голову не налазить.

Приклад: матч Брюгге у другому турі чемпіонату Бельгії. Вони залишилися удесятьох вже на 11-ій хвилині. Захисник Мускрона притримав рукою Веслі, а той відмахнувся, влучивши ліктем у голову опонента. Арбітр показав червону картку – 6 матчів дискваліфікації. Шість за відмашку! А у нас КДК працює для того, щоб команди зіграли в оптимальних складах.

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Динамо – Славія: важчий суперник, ніж Шахтар, справедливий фініш і рівні шанси на Лігу чемпіонів