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Бурбас: Трансфер Супряги в Динамо давно решен, просто Коломойский дразнит Суркиса

09:01 297 Читати українською
Бурбас: Трансфер Супряги в Динамо давно решен, просто Коломойский дразнит Суркиса
Владислав Супряга / Фото Динамомания

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас попытался объяснить, почему затягивается трансфер нападающего СК Днепр-1 Владислава Супряги в Динамо.

"По моей информации, о трансфере Супряги Суркис и Коломойский принципиально договорились еще на прошлой неделе.

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Почему до сих пор не объявили о переходе? Возможно, этой паузой Игорь Валерьевич хочет пощекотать нервы своему тезке Михайловичу, как он это любит. Или же ждет более выгодного предложения", – написал Бурбас в твиттере.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что молодой талант СК Днепр-1 Владислав Супряга станет игроком киевского Динамо, однако эту информацию опроверг президент днепровского клуба Юрий Береза.

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