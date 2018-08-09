Бурбас: Трансфер Супряги в Динамо давно решен, просто Коломойский дразнит Суркиса

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас попытался объяснить, почему затягивается трансфер нападающего СК Днепр-1 Владислава Супряги в Динамо.

"По моей информации, о трансфере Супряги Суркис и Коломойский принципиально договорились еще на прошлой неделе.

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Почему до сих пор не объявили о переходе? Возможно, этой паузой Игорь Валерьевич хочет пощекотать нервы своему тезке Михайловичу, как он это любит. Или же ждет более выгодного предложения", – написал Бурбас в твиттере.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что молодой талант СК Днепр-1 Владислав Супряга станет игроком киевского Динамо, однако эту информацию опроверг президент днепровского клуба Юрий Береза.

За моєю інформацією, про трансфер Супряги Суркіс і Коломойський принципово домовилися ще минулого тижня. Чому досі не оголосили про перехід? Можливо, цією паузою Ігор Валерійович хоче полоскотати нерви своєму тезці Михайловичу, як він це любить. Або ж чекає вигіднішої пропозиції — Igor Burbas (@iburbas) 8 серпня 2018 р.

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